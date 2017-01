Jolie e Pitt raggiungono l'accordo: ingaggeranno un giudice privato

Angelina Jolie e Brad Pitt affermano di aver raggiunto un accordo per gestire il loro divorzio in forma privata e lavoreranno insieme per riunificare la loro famiglia.

Gli attori hanno rilasciato una dichiarazione congiunta ieri sera, affermando che terranno riservati i futuri dettagli del loro divorzio utilizzando un giudice privato.

Nel loro comunicato si legge: «Le parti e i loro difensori hanno firmato accordi per preservare il diritto alla privacy dei loro figli e della famiglia, mantenendo tutti i documenti del tribunale riservati e ingaggiando un giudice privato per prendere le decisioni legali necessarie a facilitare la risoluzione rapida di eventuali questioni in sospeso. I genitori si impegnano ad agire come un fronte unito per effettuare un recupero e una riunificazione».

Jolie e Pitt sono stati insieme per 12 anni e sposati per due; Angelina ha chiesto il divorzio lo scorso settembre