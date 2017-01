Addio a Piacentini, playboy mito della Costa Azzurra anni '60

Beppe Piroddi, Franco Rapetti (detto "il Principe"), Rodolfo Parisi, Gizi Rizzi e Gianfranco Piacentini: loro sono "les italiens". Se ne va un altro pezzo, prezioso, di questo gruppo delle meraviglie legato agli Anni Sessanta-Settanta. Italiani rispettati nel tempio della Dolce Vita francese: la Costa Azzurra. Più che rispettati, imitati e le loro conquiste ammirate: loro erano la nightlife di Saint Tropez. E' morto nei giorni scorsi il più noto, secondo forse a Gigi Rizzi (morto nel 2013), Gianfranco Piacentini, aveva 79 anni ed era nato nella provincia di Piacenza. Una notizia emersa solo dopo un post su facebook della moglie: Susanna Mazzetti. Il suo un messaggio romantico e commosso: "Hai lasciato del bello e del buono e ti ringrazio". «Non l'ho mai tradita», confidava Piacentini. E, ça va sans dire, assicura la moglie: "Spargerò le sue ceneri in mare, come ci aveva chiesto. E lo farò a Saint Tropez, giusto nel luogo che aveva eletto a leggenda". Ed è proprio vero, se è uno dei luoghi mondani e modaioli più famosi, lo è (anche) grazie a lui e al suo gruppo di amici. Se Gigi Rizzi flirtava con niente nientepopodimeno che Brigitte Bardot (tra le tante), Piacentini si accompagnava a Linda Christian. Ma la lista delle donne che ha frequentato è più lunga e prestigiosa: Natalie Wood, Kim Novak, Ursula Andress, Anna Maria Pierangeli e Joan Collins. "Ho avuto più di quattromila donne, ma non ne ho amata nessuna", diceva in un'intervista. Poi la moglie Susanna, conosciuta a Roma nel 1980. Una figlia avuta nel 1988 e il matrimonio nel 1994. La malattia negli ultimi anni, il divorzio, ma lui e Susanna hanno continuato ad abitare assieme. Si distingueva da "les italiens" per la passione (e l'abilità) con la macchina fotografica, aveva una Pentax. Celebri gli scatti dell'epoca delle star più famose. Una decina di anni fa ha gestito anche un ristorante a Porto Cervo, lo «Skipper», nella piazzetta di Sottovento. Anni prima, sempre lì, aveva aperto il club "Scorpio", a Liscia di Vacca. Anni in cui furoreggiava a Saint Tropez, dal mitico Fuchs. Cinturoni di pelle, foulard e capelli lunghi: le donne impazzivano per loro. Tra la Costa Azzurra e la Costa Smeralda le notti, per loro, non finivano mai. E quando finivano si ritrovavano sugli yacht a giocare a carte. Classe 1937, la parabola di Piacentini inizia negli anni 50 quando il principe Torlonia gli presenta il fotografo Richard Avedon. E lui lo seguì a Los Angeles dove entra in contatto con le donne più belle del mondo, da Marilyn Monroe a Rita Haiworth. Nel '58 conosce Linda Christian (la mamma di Romina Power). Diventa il fotografo di scena della Twentieth Century Fox. Partecipa nel rendere grande la Dolce Vita: «La foto a Fontana di Trevi con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg? L'ho scattata io», diceva.