«Johnny Depp sull'orlo di una crisi finanziaria»

Non è un bel periodo per Johnny Depp: il divorzio dalla moglie Amber Head, presenze in pubblico alticcio, accuse di violenza domestica. Ora circola la voce di suoi problemi finanziari. Secondo People, l'attore avrebbe speso due milioni di dollari al mese negli ultimi venti anni. Il che, si traduce ora in una grave crisi finaziaria. The Management Group (TMG) - la società che ha gestito per 17 anni le sue finanze - dice di essere in credito di svariati milioni e ha quindi chiesto un rimborso cospicuo a Depp.

Tutto è nato proprio da una denuncia di Depp alla TMG, chiedendo loro un rimborso per aver gestito male le sue finanze.

Le spese folli della star di Hollywood? 14 residenze, tra cui un castello in Francia (per un totale di 75 milioni di dollari), 300 mila dollari al mese per vini di lusso e decine di milioni di dollari in quadri e altri pezzi d'arte, grande passione dell'attore. La TMG gli ha chiesto 4 milioni di dollari. E ne deve anche 7 ad Amber.