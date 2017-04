Verona: brindisi, baci e abbracci. Una serata romantica per per Joe Bastianich e Nadia Toffa. Il giudice di Masterchef e l'inviata delle iene sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Prima dentro e poi fuori dal ristorante: si sono portati con loro bicchieri, un piatto e una tovaglia per una cena all'aperto su un cassonetto della spazzatura. Ma Nadia, via facebook, smentisce la storia: "Siamo solo amici".