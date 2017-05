Chiara Ferragni: la regina di Instagram compie 30 anni

I 20 sono stati belli, rendiamo i 30 ancora più grandi. Chiara Ferragni, regina di Instagram dall’alto dei suoi 9 milioni di followers, personaggio pubblico internazionale, fenomeno da studio come simbolo della popolarità al tempo dei social, ragazza in gamba che ha saputo costruire mattoncino, ossia likes, dopo mattoncino un impero incredibile, esempio nemmeno troppo frequente di fidanzata più famosa del fidanzato (Fedez) festeggia 30 anni.

Da Los Angeles dove abita è tornata a Milano qualche giorno fa per celebrare il compleanno tondo: un party perfetto, inviti, palloncino, neon art con scritto Chiara 30, inviti selezionati, nulla è stato lasciato al caso. La data è il 7 maggio ma lei la festa se l’è voluta regalare lunga oltre 48 ore, prima con gli amici, poi con la famiglia. Tutto, inutile dirlo, sotto la luce dei social: su instagram le foto della festa, compreso il bacio con Fedez, e red carpet con angolo selfie con l’immagine cartonata della Blond Salad (è il titolo del suo fashion blog), Fabio Rovazzi alla consolle, Bebe Vio tra gli ospiti. Tutto da Mimmo Milano in via Sirtori. Lei, a dicembre in un’intervista, aveva definito gli ambiti del suo lavoro così "Sono nata come blogger, però adesso è un po' riduttivo definirmi così. Sono fiera di essere partita da questa professione ed ora posso definirmi Creative Director del mio brand di scarpe ed Editor in Chief di Theblondesalad. Il mio lavoro è essenzialmente quello di Creative Director in tutto quello che faccio; ogni tanto sono anche testimonial e volto di alcuni brand’'.

Ora, stando alle voci insistenti, potrebbe celebrare presto le nozze con il rapper. In 8 anni, da quando ha fondato il blog, è diventata a capo di un impero che vale più di 10 milioni di dollari, con uno staff di 20 persone (la cui età media è di 28 anni), una linea di scarpe che porta il suo nome venduta in più di 300 store in tutto il mondo (annunciato un monomarca a Milano entro quest’anno). Forbes l’ha inclusa nel suo elenco dei 30 under 30 più influenti e promettenti al mondo. E non c'è sfilata di serie A in cui non appaia tra le invitate di prima fila.

Si è liberata dell’''ossessione nel dover sempre postare, fare le foto meglio degli altri. Nel momento in cui mi sono accorta che era una gara solo con me stessa, quella è stata la vittoria più grande", ci ha detto.

Chiara Ferragni si racconta anche attraverso i suoi numeri: The Blonde Salad negli anni si è trasformato da forma di espressione personale a un magazine di lifestyle a 360 gradi. Il regno di Chiara è diventato Instagram, dove con un profilo (@chiaraferragni) che conta 9 milioni di follower e più di 16mila post, ha raccolto in 5 anni e mezzo più di 800 milioni di like, postando mediamente 8 foto al giorno.

#theblondesaladneverstops, l’hashtag che ha lanciato qualche anno fa e che ha raggiunto più di 20mila pubblicazioni oltre a 150 milioni di like, è anche quello da lei più usato (quasi 3mila volte) seguito dai simili #theblondesalad e #theblondesaladgoestohollywood.