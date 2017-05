Pamela Anderson svela la love story: "Sì, amo Julian Assange"

Lei è una della playmate più famose di sempre, oltre che la ex-bagnina di Baywatch. Lui è volato su tutte le cronache del mondo come fondatore di WikiLeaks. Pamela Anderson conferma le voci: "Abbiamo una relazione, amo Julian Assange". Lei e Assange, come spiega l'ex bagnina, si sono conosciuti tramite la stilista britannica Vivienne Westwood. Che cosa li lega maggiormente? Una “guerra romantica” per “i diritti dell’uomo”. Pam, poi confessa «Ho solo un sogno: vivere in Francia con Julian e suo figlio». Assange vive nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra dall’estate del 2012, perché il paese gli ha offerto ospitalità e asilo in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Svezia, che lo vuole interrogare circa episodi di presunte violenze sessuali nei confronti di due donne avvenuti nel 2010. Formalmente, Assange è libero di lasciare l’ambasciata quando vuole, ma nel farlo rinuncerebbe alla protezione del governo dell’Ecuador e potrebbe essere arrestato dalla polizia britannica e trasferito in Svezia.