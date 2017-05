Da' del "viado" a Belen, Nina Moric a giudizio per diffamazione

Che non sia mai corso buon sangue tra Nina Moric e Belen Rodriguez, due ex di Fabrizio Corona, non è un mistero. Ma adesso la 'guerra" tra la modella di origine croata e la sua 'rivalè è finita nelle aule di giustizia. Infatti la Moric, che dall’ex paparazzo ha avuto un figlio, è stata mandata a processo dal gip di Milano per aver dato del 'viado" a Belen e già il prossimo 7 luglio si aprirà il dibattimento per diffamazione.

Secondo il capo di imputazione la modella resa nota dal videoclip di Ricky Martin "Livin' la vida loca", difesa dall’ avvocato Solange Marchignoli, durante una intervista alla Zanzara, programma trasmesso da Radio24, avrebbe offeso la reputazione della showgirl argentina «confermando di averla definita su alcuni social network "viado"» e aggiungendo al microfono «non è una bella persona come tutti credono...perché quando si trattava di mio figlio girava per casa nuda...mio figlio ha avuto gli incubi quando aveva cinque anni, lei mi minacciava di morte... minacciava che portava via lei mio figlio».

Belen, che aveva sporto querela, è ora parte offesa. Fu la stessa ex moglie di Corona a dare la notizia di essere stata denunciata con un post al vetriolo pubblicato sul suo suo profilo facebook contro la collega: «Signori e signore la Signora Maria Belen Rodriguez mi ha querelato, perché le ho detto che assomiglia ad una trans - aveva scritto - Beh io la denuncia me l’aspettavo dalle trans... Ma che importa .. Finalmente avrò l’occasione di fare una foto al suo fianco, dopo quella di San Marino che non ha mai voluto tirar fuori, in effetti lei faceva la cubista ed io ero l’ospite d’onore. Si Belu facciamola sta foto così tutti vedono che mi arrivi sotto il seno!! Ps anche se vinci ti attacchi pure tu ad Equitalia .. E' finito il tempo di ?#?maiunagioia».