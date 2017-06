E' morto Khashoggi: l'icona di ricchezza negli anni '80

Adnan Khashoggi, basta il nome per evocare una vera e propria epoca. Sinonimo (per anni) di ricchezza, lusso e feste: negli anni '80 è stato l'uomo più ricco del mondo. Si è spento al St. Thomas' Hospital di Londra, dove era ricoverato da molto tempo. Negli ultimi anni era stato costretto a ritirarsi, a causa di alcuni problemi cardiaci, nella residenza di famiglia a Riad, ma trascorreva lunghi periodi di riposo e di cura in Europa. L'anno scorso fu colpito da ictus cerebrale che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. Il miliardario saudita negli anni '70 e '80 si era costruito la sua immensa fortuna nella mediazione della vendita di armi tra governi occidentali e mediorientali. Il 25 luglio avrebbe compiuto 82 anni. Ne hanno dato notizia fonti della famiglia a Roberto Tumbarello, suo amico e biografo. Era nato alla Mecca dove il padre era il medico della famiglia reale saudita. Laureato in Economia alla Stanford University, in California, si rivelo' giovanissimo un geniale businessman internazionale. All' inizio nel settore delle costruzioni, fondò la Triad Holding Company e, grazie alle buone relazioni tra Usa e Arabia Saudita, realizzò diverse speculazioni immobiliari in America, tra cui il Triad Center di Salt Lake City, nello Utah. Dopo il fallimento della compagnia divenne appunto venditore e mediatore di armi. Storico il suo lavoro di broker per la compagnia Lockheed, dalla quale ricevette nei primi anni Settanta commissioni per più di 100 milioni di dollari. La fortuna crollò poi negli stessi anni '80, complice anche per l'inimicizia con Ronald Reagan. Finì in carcere negli Usa per ricettazione di opere d'arte acqustate dall'allora presidente delle Filippine Ferdinand Marcos. vbenne assolto, ma la lunga interruzione lo mise quasi sul lastrico. Dovette vendere tutte le proprietà, persino l'amato yacht Nabila, considerata allora la barca più bella del Mediterraneo. Fu utilizzato nel film di James Bond "Mai dire mai", con Sean Connery. Lo acquistò il Sultano del Brunei, prima di un'interminabile sfilza di compravendite. Tra queste l'attuale presidente USA Donald Trump. Tornò in auge, ma lacompravendita di armi era oramai passata nelle mani di altre persone. Lascia due vedove e otto figli. Tra le mogli l'italiana Laura Biancolini (convertita all'Islam col nome di Lamia, da cui ha avuto il figlio Ali). L'altra è l'iraniana Shahpari Zanganeh (che gli ha dato Khamal e Samiha). Ha avuto una prima prima moglie, l'inglese Sandra Daly (nota come Soraya, da cui ebbe Nabila, Mohamed, Omar, Khaled e Hussein) da cui divorziò nel 1980 quando conobbe Lamia. Era zio di Dodi Al Fayed, figlio della sorella Samiha, deceduto nell'incidente parigino assieme a Lady Diana.