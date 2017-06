Salma Hayek racconta: "Ero fidanzata ma Trump mi chiese di uscire..."

Poteva essere Salma Hayek l'attuale first lady americana. Durante un’intervista al Daily Show per la promozione del film Beatriz at Dinner, l’attrice ha raccontato che tanti anni fa il presidente Donald Trump le chiese di uscire, nonostante lei non fosse single. «Io e il mio fidanzato dell’epoca eravamo ad una festa», spiega l’attrice, precisando subito che il tycoon è stato «un gentiluomo, molto carino».

Hayek non precisa chi era il fidanzato, ma assicura che non si trattava dell’attuale marito Francois-Henri Pinault. Trump parlò a lungo con la coppia e visto che faceva freddo appoggiò il suo cappotto sulle spalle dell'attrice. E a fine serata li invitò al suo casinò di Atlantic City, chiedendo i numeri di telefono ad entrambi. Poi però chiamò solo lei, chiedendole di uscire: «Io gli ho detto "e il mio ragazzo? Lo sai che sono fidanzata" - ricorda la Hayek -. Ma Trump ha risposto "non è abbastanza per te, non è importante, devi uscire con me"».

L’attrice, nata in Messico, ha spesso criticato il presidente, in particolare per le sue politiche sull'immigrazione, e nei mesi scorsi ha detto di sperare che Melania «avesse un’influenza maggiore» sul marito.