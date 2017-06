Trasloco in casa Ciccone: il figlio di Madonna preso dal Benfica

La popstar Madonna diventa una "soccer mom" e si trasferisce in Portogallo. Secondo quanto scrive il Daily Mail, notizia poi ripresa da vari siti portoghesi e spagnoli, la popolarissima cantante ha deciso di trasferirsi a Lisbona a causa del talento del figlio David Banda, bimbo originario del Malawi e adottato nel 2011, che dopo aver effettuato dei provini per il Benfica ha impressionato osservatori e dirigenti al punto da convincerli a tesserarlo per il loro settore giovanile.

Così Madonna, madre premurosa e che vuole il meglio per ognuno dei suoi figli ("per loro voglio essere quella madre che io non ho avuto», ha dichiarato più volte ricordando di aver perso la mamma quando aveva solo 5 anni), ha deciso di seguire da vicino la carriera del suo ragazzo e ha già trovato casa nella zona di Sintra, una mega-villa da 3.300 metri quadrati pagata 6,5 milioni di euro, per non stare lontana dalla sede degli allenamenti degli 'Encarnados'. Quando poi ne avrà bisogno, volerà in America o dove la porteranno gli impegni di lavoro, ai quali comunque avrebbe deciso di dedicarsi meno di prima. David Banda è anche stato iscritto all’esclusivo liceo francese di Lisbona. «Lei e la famiglia si trasferiranno all’inizio del nuovo anno scolastico», ha assicurato al giornale una fonte molto vicina alla cantante.

Già da alcune settimane Madonna aveva postato sui vari social foto di se stessa vestita con la maglia del Benfica, e quelle di alcuni dei suoi figli, anche loro con la divisa della squadra di Lisbona i cui dirigenti, ribadisce la fonte al tabloid, «sono rimasti sbalorditi di fronte al prodigioso talento calcistico di David Banda».