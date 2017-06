Serena Williams incinta e senza veli su Vanity Fair

Serena Williams senza veli sulla copertina di Vanity Fair. La regina del tennis è stata fotografata dalla celebra fotografa Annie Leibovitz con il pancione ben visibile. La copertina è molto simile a quella del numero del 1991 in cui la stessa Leibovitz fotografò Demi Moore in avanzato stato di gravidanza. Entrambe le donne con una mano si tengono il pancione con l’altra si coprono il seno. L’unica differenza è che in una la Moore è presa con il volto di fronte mentre la Williams posa di profilo.

Nel lungo articolo, la Williams, 35 anni, apre all'incontro con il fondatore di Reddit, nonché futuro marito Alexis Ohanian e anche sulla gravidanza. I due si sposeranno in autunno dopo la nascita del bambino. La Williams scopri di essere incinta lo scorso gennaio, alla vigilia degli Australian Open, e come si legge su Vanity Fair, fece il test di gravidanza su suggerimento di un’amica perché aveva avuto nausea e anche per dimostrarle che non era una cosa possibile. «Mio Dio, non può essere - esclamò quando vide il risultato del test - come faccio a partecipare agli Australian Open? E avevo anche intenzione di vincere Wimbledon quest’anno».

Incredula la Williams fa un totale di sei test di gravidanza. Tutti positivi. E userà proprio quei test per comunicare la notizia al suo fidanzato. Serena gli chiede infatti di venire in Australia prima del previsto e quando Ohanian arriva lei gli consegna una busta contenente tutti e sei i test di gravidanza positivi.

Nonostante la notizia della gravidanza, Serena fece di nuovo storia agli Australian Open non solo vincendo e battendo la sorella Venus ma anche arrivando al record di 23 Slam vinti.