Ambra-Allegri, prima uscita pubblica. Con nuvole all'orizzonte

Che sia la coppia dell'estate lo dicono i commenti e le migliaia di clic agli scatti che li ritraevano insieme all'Argentario, quando è "esplosa" la notizia. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati immortalati di nuovo (prima uscita pubblica) l'uno vicino all'altra, paparazzati dai fotografi del settimanale "Mio" in un ristorante milanese. Ma, sempre secondo il settimanale, sembrano esserci già i primi malumori: non sarebbe stata una cena allegra, con l'allenatore della Juve piuttosto imbronciato e l'attrice con un sorriso ironico tutto il tempo. La coppia è comunque andava via insieme in auto verso l'hotel dove avrebbe alloggiato l'attrice.