"Voglio bere come Bond": cinese paga un whisky 8.733 euro

Da una parte il cliente: "Voglio bere come Bond, datemi quel whisky". Dall'altra i gestore del bar: "Ero nervoso". Si parla di un Macallan millésimé del 1878. E, dire bar, è ingiustamente sintetico. Al Devil's Bar del Walhaus hotel (5 stelle di lusso di Sils Maria) si presenta un turista cinese e chiede di quella bottiglia. Non è in vendita gli viene risposto. Ma dopo una certa insistenza con Sandro Bernasconi, lo stesso direttore dell'hotel contatta il padre, che ha gestito l'hotel per 20 anni da cui arriva il via libera per venderlo, ma solo se il cliente avesse pagato in anticipo. Vai! Il giovane cinese ha così sborsato 8.733 euro (9.999 franchi svizzeri) e ne avrebbe bevuto solo un bicchiere. "Ero nervoso", dice Bernasconi, perchè temeva che il tappo di sughero, dopo tutti questi anni potesse polverizzarsi. Invece tutto è andato bene. Tecnicamente, per gli amanti, si tratta di un whisky di 139 anni, imbottigliato nel 1905, dopo essere rimasto in botte per 27 anni. “Ha un sapore che ricorda il Cognac e richiama anche un po' il Porto”, ha commentato Bernasconi, che ha logicamente aprrofittato dell'occasione per assaggiarlo.