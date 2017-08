Per il supercampione di golf non è un buon momento: dopo i problemi alla schiena, l'arresto per guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, pure l'umilizione pubblica. Per la supercampionessa di sci "una scandalosa e spregevole invasione della privacy". Tiger Woods e Lindsey Vonn hanno avuto una relazione sentimentale dal 2013 al 2015, e questo si sa. E proprio dal telefono della bella Vonn sarebbero stati presi alcuni scatti hot e poi pubblicati. Woods si è subito rivolto all'avvocato Michael Holtz, che ha richiesto la rimozione.