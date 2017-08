Mark Zuckerberg di nuovo papà. Il fondatore di Facebook annuncia la nascita della sua secondogenita, August, con una lettera sulla sua pagina Facebook.

«Cara August, benvenuta al mondo» scrive Zuckerberg. «L'infanzia è magica. Si è bambini solo una volta: non sprecare troppo tempo a preoccuparti per il futuro. Ci siamo noi per questo: faremo tutto il possibile per assicurarci che il mondo sarà un posto migliore per te e per tutti i bambini della tua generazione» aggiunge