Angelina Jolie confessa: «Non mi piace essere single. Non è una cosa che volevo e non c'è niente di bello nell’esserlo. E’ difficile». In un’intervista la Sunday Telegraph, l’ex moglie di Brad Pitt ammette che per lei questo «non è un anno facile dal punto di vista emotivo. Ho avuto anche altri problemi di salute. La mia salute è qualcosa che devo monitorare».

Angelina Jolie e Brad Pitt sono stati insieme per 12 anni e per due anni sposati. Nel settembre del 2016 hanno divorziato.