Angelina Jolie: "Perdono Brad se ha imparato la lezione"

Angelina Jolie apre uno spiraglio per la riconciliazione con il suo ex marito Brad Pitt, dal quale si è separata un anno fa. «Posso riconciliarmi se sento che c'è stata qualche forma di giustizia e qualche lezione imparata. Personalmente credo sia molto importante non tenere odio nel mio cuore, perchè l’odio ti distrugge» spiega l’attrice al in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da domani.

Nell’intervista la Jolie parla di come l’abbia cambiata il suo nuovo film da regista, Per primo hanno ucciso mio padre, che racconta le tragedie innescate dall’onda di terrore scatenata dai Khmer rossi negli anni Settanta. E di come la lavorazione della pellicola si sia strettamente intrecciata alla crisi famigliare. «Penso - rivela la diva - che fare questo film abbia intaccato e influenzato la storia tra me e Brad. Credo nella giustizia e senza giustizia è praticamente impossibile arrivare a un perdono completo. Lo ripeto spesso ai miei figli: non conservate rancore, non augurate del male a nessuno, evitate l'odio. Ma la verità è che esiste il giusto e lo sbagliato, il comportamento criminale e la crudeltà alla quale dobbiamo opporci. Quello che ho imparato da questo film è che per raggiungere la pace e il perdono è necessario prendere di petto il crimine e devi esser sicuro che questo non si ripeta».