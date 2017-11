Nozze a Windsor in maggio per Harry e Meghan

Si celebreranno a maggio nel castello di Windsor le nozze fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l’attrice americana Meghan Markle. Lo riferisce la Corte, citata dalla Bbc.

La precisazione arriva oggi da Kensington Palace, residenza ufficiale di Harry e di suo fratello William, dopo l’annuncio di ieri che faceva riferimento semplicemente alla primavera prossima. Il mese è quello indicato da tutte le previsioni.

Nel comunicato si puntualizza che Markle diverrà cittadina britannica e sarà battezzata e cresimata nell’occasione secondo i riti della Chiesa anglicana, in modo che la cerimonia possa essere religiosa. L’attrice è attualmente protestante, mentre il padre ha radici cattoliche e lei stessa ha frequentato una scuola cattolica negli anni del liceo.

Kensington Palace sottolinea ancora che le spese del matrimonio saranno a carico della famiglia reale, dal servizio in chiesa, alla musica, ai fiori, al ricevimento.

Il portavoce di Harry, Jason Knauf, citato dall’agenzia Pa, osserva infine come Windsor rappresenti «un posto molto speciale» per il principe, anche per il tempo trascorso al castello insieme a Meghan nei 16 mesi della loro relazione.