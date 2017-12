Stasera ultima puntata del Grande Fratello Vip: annuncio choc di Belen?

Ci siamo, siamo arrivati alla fine di questa edizione, la seconda di #GFVIP ricca di polemiche (Su tutti il "caso dell'armadio tra Cecilia Rodriguez e Ighnazio Moser - Guarda). Stasera, lunedì, scopriremo il nome del vincitore e assisteremo allo spegnimento della luci della Casa di Cinecittà. Sei i finalisti: Ivana Mrazova, Giulia De Lellis, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Aida Yespica e Daniele Bossari. Occhi puntati alle 21.20 su Canale 5, per i bookmaker di Sisal Matchpoint, la favorita per la vittoria finale è la De Lellis a quota 1.85, dietro di lei il favorito di sempre, Daniele Bossari che sin dall’inizio del programma si è presentato come un papabile vincitore: il suo successo è ancora molto probabile, a 2.10. Ospite dell'ultima puntata Belen, secondo i rumors il suo intervento sarà molto "movimentato". Le indiscrezioni portano a un clamoroso annuncio.

