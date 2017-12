Morgan non paga ad Asia Argento gli alimenti per la figlia: casa all'asta

Il Tribunale civile di Monza ha messo all’asta la casa di Marco Castoldi, alias Morgan, perché dal marzo 2011 non pagherebbe gli alimenti alla figlia avuta dall’ex compagna e attrice Asia Argento. A confermarlo è l'avvocato di Asia Argento, Samantha Luponio del foro di Roma.

A quanto emerge dalle carte del Tribunale, l’immobile dell’artista a Monza in «Via Adamello, 8 di 153 mq oltre box doppio di 15,40 mq», verrà venduto a gennaio «al prezzo base di asta di euro 328 mila». A chiedere il pignoramento dell’abitazione di Morgan è stata la stessa Asia Argento che, come spiegato dal suo avvocato, non percepirebbe da circa sei anni e mezzo l’assegno da duemila euro al mese stabilito nel 2010 dal Tribunale dei Minori di Roma, quale mantenimento della