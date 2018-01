Alla Casa Bianca si beve (rosso) italiano "made in Puglia"

Un' altro successo del Made in Italy arriva granze all'uomo più potente al mondo che, per la sua tavola, ha scelto vino italiano. Donald Trump (che a dire il vero è astemio) ha ordinato 720 casse da sei bottiglie alle Tenute Chiaromonte di Gioia del Colle, azienda agricola di Acquaviva delle Fonti. in Puglia. Pare però che dietro a questo mega-ordine non ci sia una passione per la figlia di Donald, Ivanka, per la Puglia. Il proproietario Nicola Chiaromonte con il suo socio Paolo Montanaro spiega: “Tutto è accaduto grazie a una serata di degustazioni organizzata a Los Angeles dal nostro importatore americano. Fra i buyers presenti c’era anche un emissario della Casa Bianca che il giorno dopo ha commissionato 700 casse dei nostri Primitivi, per l’esattezza 720”. Nello specifico sono state ordinate due etichette della cantina Chiaromonte, diverse per complessità, struttura e blasoni. Il Mascherone, Primitivo Igt Puglia e il Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto, Primitivo doc Gioia del Colle.