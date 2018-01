Ricky Martin si è sposato: "Ecco mio marito Jwan". Tra due mesi la festa

La conferma durante un'intervista a E! News, durante un’intervista sulla serie Tv Assassination of Gianni Versace: American Crime Story di cui è protagonista: Ricky Martin si è sposato dopo un anno di fidanzamento e due di legame sentimentale con il compagno Jwan Yosef: "Sono un marito", ha rivelato il cantante portoricano. E la festa? «Tra un paio di mesi, ma ci siamo scambiati i voti, giurato qualunque cosa e firmato tuttti i documenti che c’erano da firmare, accordi prematrimoniali e quant’altro». Martin ha 46 anni Yosef 33 ed è un' artista siriano. «L’ho conosciuto su Instagram», aveva svelato Ricky. Galeotta una foto d'arte: «Io sono un collezionista, lui è un artista. Stavo dando un’occhiata online e ho visto questo stupendo pezzo, così gli ho scritto». E poi: «Abbiamo parlato di arte per mesi niente di sexy, giuro! Lui viveva a Londra all’epoca. E sono andato lì per incontrarlo». La proposta? L’ha fatta Ricky, in ginocchio.

