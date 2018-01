Daniele Bossari-Filippa Lagerback: ecco la data delle nozze, con la "regia" di Enzo Miccio

Daniele Bossari fece la proposta di matrimonio a Filippa Lagerback in diretta televisiva, al Grande Fratello vip. Ora è stata fissata anche la data delle nozze: venerdì 8 giugno. Il vincitore della trasmissione e Filippa non sembrano interessarsi alle superstizioni, secondo cui "non bisognerebbe" sposarsi (né partire) di venerdì... Alle nozze saranno invitati, tra gli altri, Nicola Savino e Jovanotti. Tutto dovrebbe svolgersi vicino a Milano, con "la regia" di Enzo Miccio, conduttore televisivo e famoso wedding planner.

Sai rispondere a questi quiz... col trabocchetto? CLICCA QUI