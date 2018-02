Noemi (in gara tra i Big) non passa e offende la security: denunciata

Della serie "lei non sa chi sono io": le colpe di chi non riconosce un vip (in questo caso uno dei protagonisti) ma anche di chi potrebbe passarci sopra. Sanremo, controlli su controlli per passare, entrare dentro al teatroi Ariston. A maggior ragione dopo il blitz sul palco del "disturbatore", la prima sera (Guarda). E proprio martedì sera, in verso contrario, Noemi, in gara tra i big con “Non smettere di cercarmi”, è stata protagonista di un episodio controverso. La cantautrice romana, ha cercato di entrare da un'uscita del teatro, senza pass. Ingresso negato. Scintilla per una discussione con l'addetto della security, inflessibile, che la invitava ad entrare dall'ingresso giusto, ma più lontano. Innervosita, mentre si allontanava, le è scappato un «ma guarda che c...ne». Ma nemmeno a lui è scappato questo insulto, testimoni alla mano ha richiamato Noemi per identificarla e denunciarla per insulto a pubblico ufficiale.