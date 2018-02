Astuzia, errori (e sorrisi): come il disturbatore è finito sul palco dell'Ariston

Un "giallo" svelato dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza in zona. Ma di sicurezza, visto l'esito, pare ce ne sia stata poca visto che Giovanni Civita, cinquantunenne sanremese, martedì sera è riuscito a salire sul palco dell’Ariston nel momento in cui Fiorello iniziava il suo (seguitissimo) intervento (Guarda). Si tratta di un disoccupato che vive in un alloggio della diocesi. Voleva protestare contro lo sfratto, la mancanza di un lavoro e le proprie condizioni di indigenza. L'Ariston si trova sulla lunga via Matteotti. E lui ha superato il il primo varco presidiato dalle forze dell'ordine con tanto di metal detector. Qui, almeno, è stato appurato che non aveva con sè oggetti pericolosi. Quello che il controllo doveva, di fatto, verificare. Da qui astuzia, fortuna e qualche "errore" ha permesso che arrivasse sul palco, in diretta, davanti a milioni di persone. Non aveva il biglieto, e dentro al teatro è arrivato non dalla porta principale ma di lato. In modo astuto: è riuscito a passare sia dalla prima che dalla seconda porta a vetri del teatro, infilandosi alle spalle delle maschere che stavano stavano controllando biglietti e documenti. Incredibile e, visto come è finita, fa anche sorridere il fatto che una volta dentro si è bevuto pure un caffè. Dove sedersi? Astuzia, meglio aspettare. Dove? Civita si è nescosto dietro i tendoni di velluto rossi e, appunto, ha spettato che si spegnessero le luci. Al buio ha individuato un posto vuoto e si è seduto evitando un altro controllo, quello degli addetti a far sedere gli spettatori al loro posto, biglietto alla mano. Ma come fare a salire sul palco? Anche qui ci sono uomini della security. Civita è scattato, ma una telecamera ha fatto un vero e proprio "blocco" da football americano all'addetto, lasciando campo libero al 52enne per arrivare sul palco, di fianco a Fiorello, davanti a milioni di spettatori. Non è finita qui: è stato multato con 103 euro. Ma non per questa performance, Civita è stato sanzionato per ubriachezza molesta: aveva, infatti, bevuto un po' troppo.