Sex and the City, lite sul lutto, Kim a Sarah: «Non sei mia amica, sei un’ipocrita»

Kim (Cattrall) e Sarah Jessica (Parker) non sono mai andate particolarmente d'accordo. Un rapporto burrascoso fin dai tempi di Sex and the City, una Carrie Bradshaw l'altra Samantha Jones. Un nuovo capitolo, purtroppo tragico in questa occasione, arricchisce la sequenza di litigate. La tragedia della morte di Kim ha sancito una volta per tutte questo rapporto spigoloso.

La Cattrall aveva annunciato la morte del fratello Chrissu su Instagram nei giorni scorsi seguito da un altro post in cui ringraziava i fan, gli amici e i colleghi di Sex and the city per il supporto e la vicinanza a lei e alla famiglia. A questo aveva risposto la stessa Parker: «Carissima Kim, il mio affetto e le mie condoglianze a te alla tua famiglia e buon viaggio al tuo amato fratello». La Cattrall risponde duramente: «Non ho bisogno del tuo affetto e del tuo supporto in questo momento tragico. Mia mamma oggi mi ha chiesto: 'Quando ti lascerà stare quell’ipocrita di Sarah Jessica Parker?'. La tua continua ricerca di contatto è un doloroso promemoria di quanto eri crudele e di quanto lo sei ancora. Lo dico in modo molto chiaro, (se non l’ho già fatto abbastanza) : tu non sei la mia famiglia. Non sei una mia amica. Per l’ultima volta ti dico di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare la tua immagine di bella persona». La Cattrall ha postato il link con un articolo del New York Post che parla della presunta storia di mobbing architettato da Parker contro di lei ai tempi di Sex and the city.