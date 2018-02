Il "droga-gate" sulla marijuana all'Isola dei famosi sembra non arrestarsi. Ieri pomeriggio Eva Henger ne ha parlato in studio a Domenica Live, su Canale 5, con Barbara D'Urso. Lei si dice serena, sottolineando di aver detto la verità ("La verità viene sempre a galla"). A suo avviso Francesco Monte avrebbe potuto chiedere scusa. "Avrei potuto denunciarlo ma non l'ho fatto perché io non voglio vederlo in carcere".

Monte invece ha minacciato di querelare la Henger. La discussione in studio è continuata con un confronto fra Eva da un lato e, dall'altro, Lory Delsanto e altri ospiti.

Da registare anche il battibecco fra Teresanna Pugliese e Mercedesz Henger, che difendeva la madre dalle critiche dell'ex tronista.

La verità di Eva Henger in diretta a #DomenicaLive https://t.co/rrPK9SY26q — Domenica Live (@domenicalive) 11 febbraio 2018

