"Canna gate" all'Isola, questa volta Tapiro alla Marcuzzi

Dopo il Tapiro a Francesco Monte (Leggi) Valerio Staffelli è tornato in azione per il "canna gate" scoppiato all'Isola dei Famosi (Leggi) con la "denuncia" di Eva Henger. Questa volta il Tapido d'Oro è toccato ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell'Isola è stata pizzicata da Valerio Staffelli appena prima della diretta di ieri sera. L'inviato del tg satirico ha "attapirato" Alessia Marcuzzi perché secondo il pubblico si sarebbe schierata troppo a favore di Monte e avrebbe aggredito in studio (e sui social) Eva Henger. La Marcuzzi ha spiegato: "Non ho aggredito Eva, ho detto che secondo me ha sbagliato il momento in cui dirlo. A me ha dato fastidio che lo abbia detto dopo che Francesco Monte l'ha nominata, non subito. Io sono una persona vera, non riesco a fingere. In vita mia non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, sono contraria alle droghe, ma comunque non l'avrei detto come ha fatto lei, lo avrei detto prima e in altro modo". Staffelli ha anche scherzato sul fatto che il vincitore dell'Isola era già stato deciso (proprio Monte) e che poi sarebbe tornato con la sua ex, Cecilia Rodriguez. "Come faccio a sapere chi vince? Sono tutte invenzioni", ha chiosato la presentatrice.