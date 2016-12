«Oddero Vignarionda», un grande Barolo

Siamo in Piemonte in provincia di Cuneo, sulle colline delle Langhe, in località La Morra, dove su un terrazzamento naturale sorge “Poderi e Cantine Oddero”. Un nome e un marchio che si collega alla produzione di Barolo. Parliamo di un’azienda a conduzione familiare nata nel XVIII secolo con le prime vinificazioni di quelle uve che hanno poi reso grande questa terra particolarmente vocata alla viticoltura, scoprendo e intuendo le potenzialità di un grandissimo vino, il Barolo, tanto che alla fine del 1800 veniva già apprezzato ed esportato in varie parti del mondo con il marchio Oddero. La storia della famiglia inizia nell’800 con Giovanni Battista Oddero che con spirito imprenditoriale iniziò ad espandere la superficie vitata nella frazione di Santa Maria di La Morra, la seconda generazione continuò l’opera paterna con la costruzione delle prime cantine per la vinificazione di vini, soprattutto Barolo. Arriviamo così a Giacomo Oddero, classe 1926, che dopo l’esperienza di farmacista ad Alba, alla morte del padre, siamo arrivati agli anni ‘50, si dedica con passione, impegno e tenacia all’azienda vitivinicola di famiglia insieme al fratello enologo Luigi, intraprendendo un cammino lungo e difficile per elevare al massimo la qualità dei vini di questo territorio attraverso nuove strutture e moderne tecniche di produzione. Con grande impegno si dedica anche alla politica per portare alla valorizzazione dei vini come i disciplinari per le Doc e poi Docg del Roero e delle Langhe e dei prodotti tipici locali (nocciole, formaggi, ortaggi, frutta, tartufo).

Oggi Poderi e Cantine Oddero dispone di una superficie vitata di proprietà di 39,68 ettari di cui 18 a vigneti di nebbiolo da Barolo, 3,39 da nebbiolo da Barbaresco per una produzione di 14 tipologie di vino per 179mila bottiglie prodotte. L’etichetta simbolo è il Barolo DOCG Vignarionda 2006 Oddero Riserva 10 anni da uve nebbiolo in purezza allevate nel vigneto di Serralunga d’Alba. L’annata 2006 ha avuto un andamento climatico nella norma con inverno freddo e nevoso e un’estate altalenante tra periodi caldi e freschi, arrivando a vendemmiare il 4 ottobre 2006. Macerazione e fermentazione regolare, affinamento in botte di rovere austriaco nel gennaio 2007 fino ad agosto 2011 poi in bottiglia. Nel bicchiere il colore è rosso rubino granato, carico, limpido, al naso s’intrecciano fiori, frutti, ricordi di agrumi e belletti. Come nei più grandi Barolo, appunto.