Feste light, golosità veg: la ricetta

Illuminato dalle feste natalizie, il mese di dicembre rischia di essere per molte persone anche un mese “a rischio” perché è facile eccedere e sovraccaricare l’organismo. A tutti piace pensare di organizzare una cena da trascorrere con i propri cari o con gli amici più vicini magari con uno sguardo particolare a cosa servire. Il menù delle feste potrà avere come protagonisti verdure e frutta di stagione, che daranno origine a piatti ricchi e gustosi ma contemporaneamente leggeri e facili da preparare. tante le proposte di Siliva Strozzi nell'inserto Gusto Light. Ecco una delle ricette.







ALBERELLI DI NATALE DI PASTA FROLLA ALLE MANDORLE

150 g di farina semi-integrale; 100 g di farina di riso; 50 g di fecola o amido per dolci; 150 g di succo d’agave; 100 g di olio di sesamo; 2 cucchiai di crema di mandorle; 2 uova intere; 1 cucchiaino di lievito per dolci; buccia di limone; q.b. filetti di mandorle per decorare; q.b latte di riso

PREPARAZIONE

Sbattete le uova con l’agave. Unite le farine setacciate e la fecola. Mescolate delicatamente, quindi unite l’olio di sesamo e la crema di mandorle. Aggiungete buccia grattugiata di limone, infine il lievito naturale per dolci. Componete l’impasto aggiungendo eventualmente qualche cucchiaio di latte di riso tiepido in modo da formare una pasta frolla compatta. Avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare per 1 ora in frigor. Stendete quindi l’impasto e preparate i biscottini. Decorate con i filetti di mandorle e disponeteli sulla placca del forno ricoperta di carta da forno. Cuocete a 180°C per 20 minuti circa.