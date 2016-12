Il Moscato d'Autunno per i dolci di Natale e i formaggi delle feste

Cosa c’è di meglio alla fine di un ottimo pranzo di Natale in compagnia di amici e parenti se non un brindisi con un vino fresco e vivace come il Moscato d’Asti? Un accostamento perfetto nello stile della più antica tradizione l’accompagnamento con i classici dolci natalizi, in primis il Panettone, per concludere piacevolmente un momento conviviale così tipico e piacevole.

Un vino, il Moscato d’Asti, in cui la dolcezza e la freschezza si concentrano in un connubio di emozione e piacere. Un vino aromatico per eccellenza che trae la sua origine dalle terre dell’antica Grecia dove veniva coltivato con il nome di “Anathelicon moschaton”, mentre per i Romani era “Uva Apiana”, amica delle api, per quel suo profumo intenso e dolcissimo.

Approdò sul suolo italico proveniente dal Medio Oriente, terre di produttori e cultori di vini aromatici e liquorosi.

Il Piemonte fu zona d’elezione per il suolo vocato a questa tipologia di vitigni e per vignaioli lungimiranti e intraprendenti.

Nell’Ottocento il Moscato raggiunse la sua massima espressione come protagonista in vigna e in cantina con sinonimi diversi percorrendo l’Italia da Nord a Sud e noi oggi ci soffermiamo sul più conosciuto, il Moscato Bianco o più semplicemente Moscato d’Asti.

Ora facciamo un salto a Castiglione Tinella, tra le Langhe e il Monferrato, dove l’azienda di Paolo Saraccogiunto alla terza generazione, è uno dei punti di riferimento più accreditati.

I vigneti godono di posizioni ottimali tanto da recuperare vigne antiche nei suoi 46 ettari vitati che preludono a uve di alta qualità merito di un suolo ricco di banchi di sabbia inframezzati a tufo grigio e calcare.

A Saracco si deve il Movimento Piccoli Vignaioli legato al moscato per un controllo più attento e severo alle regole precise del disciplinare. Il suo Moscato d’Asti è brillante nel suo colore giallo paglierino, ricco di profumi fruttati, in primis pesca, e floreali (fiori d’arancio e fiori d’acacia) e di tiglio.

La dolcezza è stemperata con garbo da un quid di affabilità e di fine eleganza che al palato seduce nei suoi richiami fruttati.

Il sorso del brindisi richiamerà accenti simili nei dolci di Natale in una rincorsa continua tra canditi e agrumi.

Ne esiste anche una versione a dir poco intrigante – il Moscato d’Autunno DOP – imbottigliato, appunto, nella stagione autunnale ancor più caratterizzato e profondo, più ampio e ricco ma elegante e vibrante. Anche da abbinare a “erborinati” morbidi e golosi da fine pasto.