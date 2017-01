«Cuvée 60 2010», bollicine in libertà

Sono bollicine dissidenti quelle di Aurelio ed Emilio del Bono dell’azienda agricola Casa Caterina. Una piccola realtà vitivinicola a Monticelli Brusati in provincia di Brescia, in Franciacorta a pochi chilometri dal Lago d’Iseo.

Caterina è la mamma dei due viticoltori che hanno rinunciato a far parte del Consorzio che disciplina la produzione del vino Franciacorta, per intraprendere una strada alternativa Producono vini naturali non solo in vigneto ma anche in cantina, utilizzano metodi appartenenti all’agricoltura biodinamica, applicando della polvere di quarzo sulle foglie delle loro viti in modo da captare i raggi lunari, fondamentali per questo tipo di coltura, non utilizzano il diserbo, ma solo cure tradizionali come zolfo e solfato di rame, selezionano manualmente le uve e tutte le fermentazioni avvengono attraverso lieviti indigeni.

I loro dieci ettari di vigna crescono in un territorio caratterizzato da argilla calcare e limo con poca sabbia, un terroir diverso da quello presente in quasi tutta la Franciacorta, il sistema di allevamento dei vigneti è a guyot e in certi casi anche ad alberello, hanno decine e decine di varietà di vitigni ma ne utilizzano principalmente sei o sette, tra cui Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, Marsanne, Sauvignon Blanc, Invernega, Petit Verdot e poi molte altre. Più che alla quantità, i fratelli Del Bono, puntano alla qualità con produzioni limitate.

Nella loro cantina-garage non creano solo bollicine che riposano sui lieviti non meno di 48 -60 mesi, come il Rosé Classic Brut o il Pinot Meunier in purezza, ma producono anche Pinot Nero il “Colombaia Giuliie”, 600 bottiglie tutte numerate singolarmente e prodotte solo nelle annate 1997, 2000 e 2009, oppure il taglio bordolese “Vitagrama” un vino dedicato al padre Francesco e ancora il “Noncè” un Gewürztraminer macerato di cui ne sono state realizzate soltanto 1000 bottiglie circa , e poi l’”Estro” a base di Viognier, Marsanne e Sauvignon Blanc dai caratteri spiccatamente borgognoni.

Il loro cavallo di battaglia è la loro bollicina più semplice ma non banale, adatta a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla realtà di Casa Caterina, la “Cuvée 60 Brut Nature 2010”.

Dopo sessanta mesi di permanenza sui lieviti e una sboccatura manuale à la volée questo vino sa donare stupende sensazioni. Una fine bollicina veicola al naso un intenso profumo di frutti a polpa bianca, agrumi maturi e nocciolina tostata, al palato sa esprimere belle acidità e sapidità dovute anche alla mancanza di dosaggio. Un vino intenso ed elegante che va oltre i canoni di un comune Franciacorta perché i vini di Aurelio ed Emilio sanno davvero regalare qualche emozione in più.