Nasce ad ottobre il Pignoletto "Bosco" manifesto dei Bortolotti

Era il 1987 quando, il giorno del compleanno della signora Maria, la famiglia bolognese dei Bortolotti rilevò il primo vigneto, lo stesso nel quale beccheggiano oggi alteri e goffi tre pavidi pavoni. Del resto, i vini di Flavio somigliano tutti a questi volatili belli e timidi, capricciosi e forti come il territorio di cui si nutrono, e sgargianti come l’argilla su cui s’inerpicano le viti di Barbera, Pignoletto, e Sauvignon trattate senza nessun intervento della chimica ma attraverso la compartecipazione di querce, acacie e siepi di biancospino, rosa canina, pruno selvatico e roverella che costituiscono la vegetazione in parte spontanea e in parte reintrodotta e amorevolmente protetta come habitat di animali e insetti utili alla vite e all’ambiente in generale. Si tratta di un atteggiamento d’illuminato naturalismo, che certo sconfina anche nel “veganesimo” ma che sarebbe riduttivo confinare a questo giacché l’attenzione del produttore si manifesta in tutti gli ambiti della coltivazione e non so-

lo al momento della vinificazione dove esclude albumina e caseina in fase di chiarificazione mentre, in vigna, rinuncia volontariamente alla concimazione. Del resto, la struttura organica del terreno viene incoraggiata attraverso lavorazioni alternate delle file del vigneto mediante l’ausilio di essenze azotofissatrici quali le piante leguminose, che favoriscono la creazione di una migliore tessitura del terreno adatta alla riserva di acqua per le radici delle viti. Tutto questo, si può leggere come una vocazione nei confronti del territorio di cui si magnificano tutte le sfumature, mentre il capriccio dell’annata s’intuisce già a partire dall’impatto aromatico, tanto garbato quanto poco convenzionale. Vi raccontiamo, soprattutto, del Pignoletto “Bosco” vendemmiato a ottobre «per posticipare la vinificazione che consta di soli bâtonnage», vinificato in bianco «che altrimenti avrebbe più concentrazione di un Gravner», e affinato in fusti di legno di rovere di Slavonia che, nelle annate 2011 e 2012 han determinato un sorso ricchissimo di tannino ma per nulla inficiato dal legno: un sorso che nella 2012 sa di foglia di limone e appena di etereo, mentre nella 2011 è più morbido e il naso, come di caramella al limone, ricorda una zigulì con un tocco di cera d’api. L’annata 2013 invece, già al naso presenta insistenze molto minerali, di ferro ossidato, cedri e limoni appena canditi, arachidi e mais tostato, per poi distendersi su un pot-pourri maison di fiori gialli. Per tutti la bocca è il territorio: un carotaggio di argilla rossa, sapida e delicatamente rugginosa.