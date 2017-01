I gelati migliori d'Italia: Parma e Salso al top nella guida del Gambero Rosso

L’Emilia-Romagna è la regione al top per il gelato di qualità: Parma e Salsomaggiore sono nella classifica delle 36 gelaterie che ottengono i "tre coni", il massimo riconoscimento assegnato dalla nuovissima guida "Gelaterie d’Italia 2017" pubblicata dal Gambero Rosso. La guida è stata presentata al salone Sigep di Rimini.

Per entrare nella guida (ci sono meno di 300 gelaterie su 3.700) il Gambero Rosso ha chiesto criteri rigidissimi: su materie prime, stagionalità, rispetto del territorio, qualità per un gelato sano. Le gelaterie scelte sono poi state classificate, a seconda della bontà, da uno a tre coni.

A Bologna le tre gelaterie doc sono la Cremeria Santo Stefano, la Cremeria Scirocco e Stefino. Ma secondo gli esperti del Gambero Rosso il gelato di altissima qualità si può trovare anche da Bloom a Modena, alla Cremeria Capolinea di Reggio Emilia, da Ciacco a Parma e da Sanelli a Salsomaggiore Terme.

Gli ispettori del Gambero Rosso hanno assaggiato e dato i voti: da uno a tre coni a seconda del grado di bontà. Con alcuni punti fermi: nessuna deroga sulla materia prima, a cominciare dal latte, rispetto del territorio e della stagionalità per un prodotto che sia sano oltre che buono.

Queste sono le 36 gelaterie premiate con i tre coni della guida "Gelaterie d’Italia 2017" del Gambero Rosso.

Piemonte: Canelin (Acqui Terme), Alberto Marchetti, Mara dei Boschi, Ottimo! Buono non basta (Torino), Soban (Valenza).

Liguria: Cremeria Spinola (Chiavari), Profumo (Genova).

Lombardia: La Pasqualina (Almenno San Bartolomeo), Paganelli, Pavè - Gelati & Granite (Milano), Chantilly (Moglia), L’Albero dei gelati (Monza).

Veneto: Golosi di Natura (Gazzo), Zeno Gelato e Cioccolato (Verona).

Friuli-Venezia Giulia: Scian L’Insolito Gelato (Cordenons), Fiordilatte (Udine).

Emilia-Romagna: Cremeria Santo Stefano, Cremeria Scirocco, Stefino (Bologna), Bloom (Modena), Ciacco (Parma), Cremeria Capolinea (Reggio Emilia), Sanelli (Salsomaggiore).

Toscana: Carapina, Gelateria della Passera (Firenze), Chiccheria (Grosseto), Dè Coltelli (Pisa), Dondoli (San Gimignano).

Marche: Gelateria Cioccolateria Paolo Brunelli (Senigallia).

Lazio: Gretel Factory (Formia), Gelateria dei Gracchi, Otaleg! (Roma).

Campania: Di Matteo (Torchiara), Cremeria Gabriele (Vico Equense).

Basilicata: Emilio (Maratea).

Sardegna: Bar Centrale Gelateria Pizzeria (Marrubiu).



Premi speciali - miglior gelato al cioccolato: Paolo Brunelli di Senigallia (Ancona). Gelatiere emergente: Carmela Grotta di Ciocolat di Toscolano Maderno (Brescia). Miglior gelato gastronomico: Greed Avidi di Gelato di Frascati (Roma) di Davide Rossi. Premio Gusto&salute a Candida Pelizzoli di Oasi American Bar di Fara Gera d’Adda (Bergamo).