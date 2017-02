Il parmigiano Cavalli è nel Club Excellence. E importa Geoffroy

Nuova entrata in quello che è il più esclusivo e referenziato Club italiano del mondo del vino “internazionale”. Maurizio Cavalli da quest’anno sbarca con la sua omonima società di distribuzione al Club Excellence che raggruppa le griffes più importanti degli importatori di vino (Sagna, Meregalli, Pellegrini, Proposta Vini, Cuzziol, Balan, Premium Wine Selection, Vino & Design). A quattro anni dalla nascita il Club ingrana una marcia in più con ingressi di alto profilo - Bolis, Les Caves de Pyrene, Teatro de Vino – tra cui, appunto, uno dei leader italiani della ricerca più esasperata dei nuovi talenti internazionali, Champagne, ovviamente in primis.

Un merito da ascrivere tutto a quest’uomo dalle grandi doti intuitive tecnico-imprenditoriali che da trent’anni vive il vino in prima persona come pochi. Iniziò con le importazioni delle Maison più conosciute facendosi ossa e palato sui must.

Poi intraprese la via più personale di una ricerca spasmodica che gli ha permesso di arrivare ad avere un catalogo massiccio, studiato e pensato in ogni dettaglio.

Dedichiamo quindi lo spazio della rubrica a una maison importata dalla sua società: Geoffroy. Partiamo dalla metà del ‘900 quando Roger Geoffroy decide di produrre in proprio con le sue uve, il suo Champagne.

Dopo la prematura scomparsa di Roger, il figlio René tramuta la sua storia di semplice vignaiolo in Récoltant-Manipulant (colui che produce e commercializza i propri Champagne utilizzando quasi esclusivamente uve di vigneti di proprietà) con un suo marchio.

Arriviamo così quasi alla fine degli anni ‘80 quando Jean Baptiste Geoffroy apporta un cambiamento epocale disponendo la sua produzione a Crumières, village Premier cru della Marna, territorio molto noto per i vini rossi ottenuti da Pinot noir.

Gli ettari vitati oggi sono 14 su suolo calcareo con esposizione ottimale a Sud-Est, con vitigni di Pinot noir, Pinot Meunier e Chardonnay.

Nel 2008 trasferisce la sede della Maison ad Aÿ, per unificare in un’unica location le varie fasi di vinificazioni in una cantina in un prestigioso palazzo settecentesco ristrutturato.

Fra le sue etichette ci piace il René Geoffroy Volupté 2007, un blend da uve Chardonny (80%) e rimanente Pinot Meunier e Pinot Noir. Uno Champagne dalla stile primario elegante ma ricco di personalità per via di una nota sapida/arrostita che incide sul substrato fruttato più dolce e tropicale. Voluttuoso, ovviamente, il sorso anche fresco e fragrante.