Concorso Enologico "Matilde di Canossa-Terre di Lambrusco", l'ottava edizione

Blocchi di partenza per l'ottava edizione del Concorso enologico “Matilde di Canossa – Terre di Lambrusco”, che nel 2016 ha portato alla selezione finale di 9 vini (nel 2016 erano 4) prodotti in provincia di Parma dalle aziende Monte delle Vigne Srl , Amadei Franco & C. Snc, Ariola Vigne e Vini Srl, Cantine Ceci Spa, e Oinoe Società Agricola.

Le tradizionali attività promozionali legate al Concorso – organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione, APT Servizi, Camera di Commercio di Parma, Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini dei Colli di Parma e altri enti - si arricchiscono quest’anno di tre azioni dedicate specificatamente alla promozione del lambrusco e delle eccellenze agroalimentari emiliane in Europa.

Saranno due le iniziative di incontri d’affari bilaterali commerciali: la prima con operatori del wine provenienti dalla Gran Bretagna in programma a ottobre e la seconda, con operatori del Wine & Food provenienti da Germania, Austria, Polonia Repubblica Ceca e Nord Europa, a novembre.

Anche per i viticoltori parmensi è scattato dunque il conto alla rovescia per la partecipazione all’edizione 2017 che vedrà impegnate anche le aziende produttrici delle province di Reggio Emilia, Modena e Mantova. Le aziende parmensi interessate hanno tempo fino all’11 maggio per iscriversi. La selezione, prevista il 25 maggio, sarà fatta da commissioni formate per pubblico sorteggio e composte ciascuna da 6 tecnici e un sommelier.

Il concorso riguarda quattro categorie di vini: Vini Lambrusco frizzanti a denominazione di origine controllata (Dop), Vini Lambrusco frizzanti designati con indicazione geografica tipica (Igp), Vini Lambrusco spumanti a denominazione di origine controllata (Dop) e, dallo scorso anno, i Vini Lambrusco spumanti ad Indicazione Geografica Tipica (Igp).

Per iscrizioni e informazioni: www.concorsolambrusco.it o promozione@re.camcom.it