«Carpineto», il successo di un vino Nobile di Montepulciano

Probabilmente se ne sono accorti prima all’estero che in Italia. E’ altresì vero che probabilmente lo scopo aziendale era colpire i mercati esteri con vini stilisticamente «internazionali». E farlo con una discrezione davvero esemplare.

Morale della faccenda che Wine Spectator è arrivata ad assegnare un 26° posto nella sua classifica TOP 100 a Carpineto. Azienda che ha una case history, già dai risultati, davvero esemplare.

Partiamo dalla nascita: esattamente 50 anni fa. Correva infatti il 1967 quando Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo fondarono l’azienda con uno scopo un po’ folle e un po’ visionario: produrre il miglior Chianti Classico.

Nel tempo l’impresa è cresciuta a dismisura portando i 20 ettari vitati inizialmente agli attuali 200, articolati su ben cinque tenute denominate Appodiati con una produzione di tre milioni di bottiglie annue su tre linee di produzione e una gamma di trenta etichette, di cui fanno parte vini prestigiosi che hanno conquistato la DOCG.

Percorrendo i suoi 500 km di filari ci soffermiamo in Val di Chiana nell’Appodiato di Montepulciano con una superficie vitata di 184 ettari, con il vigneto contiguo ad alta densità di 65 ettari, il più vasto d’Italia, dove la tecnologia più aggiornata in vigna si sposa con la tradizione tenendo sempre d’occhio lo scarso impatto ambientale attraverso un’ottica di sostenibilità. In questa area circondata dal verde che digrada verso un laghetto artificiale, è nata la nuova cantina costruita con materiali di bioedilizia e guardando al risparmio energetico.

Nelle vigne di Montepulciano si producono il Vino Nobile DOCG di Montepulciano Riserva e il Farnito, dai prestigiosi riconoscimenti internazionali. Non da meno le altre Tenute come l’Appodiato di Montalcino, in posizione privilegiata a 500m s.l.m. e un microclima ideale produce il Brunello dai profumi intensi, e dalla beva fresca ed elegante. Così come l’Appodiato (il termine si riferisce a quelle frazioni comunali negli stati pontifici) di Dudda vede il Chianti Classico protagonista indiscusso di questo territorio particolarmente vocato a questa tipologia di vino.

Tornando al Nobile di Montepulciano dobbiamo riferire di una prova d’autore. Un vino di stoffa e potenza, concentrato quanto basta ma con una scorrevolezza sul finale che gli allunga il sorso e richiama nella profondità scura il naso in cui le ciliegie rincorrono i frutti di bosco.