«Riserva Extra Brut Alto Adige DOC 2011»: Kettmeir va sul classico

L’Alto Adige è una regione piccola per superficie, circa 5.300 sono gli ettari coltivati da 5.000 viticoltori che trasformano in vino ben 20 varietà di uve diverse. In questo territorio si intrecciano realtà molto differenti tra loro, cooperative che raccolgono le uve di una fitta rete di viticoltori, grandi aziende, piccoli produttori e sono sempre più numerose le cantine che si stanno specializzando sulla produzione di vini che riescano a rappresentare al meglio il legame con questo splendido territorio. Tra queste vi è la cantina Kettmeir con la sua produzione di bollicine altoatesine, che dal 1986 è entrata a far parte del Gruppo Santa Margherita. Le bollicine del Südtirol hanno la loro storia e la prima notizia documentata sulla produzione di uno spumante dell’Alto Adige è del 1902. Era prodotto con uve Riesling dalla cantina di Champagne D’Oltradige ad Appiano e nel 1911 viene presentato con successo alla Mostra di Vini di Bolzano con il nome di “Oro d’Oltradige”, uno spumante perlopiù consumato dall’aristocrazia mitteleuropea. Fra le due guerre la produzione di bollicine in Alto Adige si spegne e riprende soltanto nel 1962 grazie a Sebastian Stocker che realizzò il primo Brut. Nel 1964 fu però proprio Kettmeir a realizzare il primo autentico spumante altoatesino «la Grande Cuvee Pinot Bianco» e negli anni ‘70 nacquero poi tutti gli altri produttori che insieme a quest’azienda cercano ancora oggi di portare in alto questo prodotto di nicchia di questa piccola zona dalle mille sfaccettature. Da allora per lo spumante altoatesino è un successo costante e si è arrivati a produrre una quota in lieve aumento pari a circa 250.000 bottiglie l’anno. Kettmeir ha sempre ed esclusivamente prodotto spumanti Charmat ma con la vendemmia del 1992 ha cominciato a creare pregiate cuvée di Metodo Classico e proprio entro questa estate lancerà sul mercato la sua prima Riserva Extra Brut Alto Adige DOC 2011 un blend di 40% Pinot Nero e 60% Chardonnay, selezionati dai migliori vigneti e la cui maturazione sui lieviti dura in media 5 anni. In etichetta compare il numero “1919” anno di fondazione della cantina e acidità e struttura sono le parole chiave di questo vino. Al naso subito si percepisce la presenza del Pinot Nero dalla forza potente ma al contempo elegante, il profilo è accogliente valorizzato da note di fragola e frutta bianca tropicale, il sorso è fresco dalla sapidità coinvolgente con un finale amaricante. Un affresco di carattere e territorio.