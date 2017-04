Michelin, una guida solo per gli "stellati"

Le celebri Stelle Michelin finiscono in una guida tutta per loro. In occasione dei 50 anni del Consorzio del Brunello di Montalcino, Michelin presenta "I migliori ristoranti d’Italia - Le stelle della Guida Michelin", che comprende tutti i 342 ristoranti stellati della Guida Michelin Italia (248 pagine, 12,90 euro).

«Sia il Consorzio del Brunello di Montalcino sia Michelin condividono la stessa passione e lo stesso savoir-faire, presupposti che garantiscono il miglior vino per l’una e la migliore selezione culinaria per l’altra - osserva Marco Do, Direttore Comunicazione Michelin Italia - I nostri ispettori applicano rigorosamente un unico metodo di giudizio in ogni paese, il Consorzio garantisce la tracciabilità di tutti i vini a denominazione di origine di Montalcino.

La Guida illustra tutti gli stellati italiani, con i nomi degli chef, la descrizione delle specialità, le foto degli chef dei ristoranti tre stelle e dei piatti. A ogni ristorante tre stelle sono dedicate due pagine. I ristoranti due stelle e una stella sono illustrati con la fotografia di un piatto tipico. Il significato delle stelle e i principi della Guida Michelin, uguali in tutto il mondo, sono descritti nelle pagine introduttive, in cui vengono anche spiegati i criteri di attribuzione delle stelle.