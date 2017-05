I fratelli Finetto non hanno dubbi: il loro vino è da «Hurlo»

I fratelli Finetto, Ettore e Filippo, sono personaggi fuori dagli schemi e del già visto. Hanno lasciato il certo per l’incerto abbandonando certezze per intraprendere e realizzare un sogno: quello di produrre un vino straripante come la loro personalità. Nel 2000 hanno avviato la loro nuova cantina nel veronese - a Garbole, nel comune di Tregnago – che diventerà poi un luogo d’eccezione in cui il vino si incrocia con opere d’arte moderna come dipinti e sculture, creando un’atmosfera unica. Un luogo prima di tutto del pensiero dove prima del fare occorre studiare, meditare, filosofare, da cui poi mettere dentro alla bottiglia. Da subito hanno intrapreso un lavoro di studio e ricerca sui vitigni autoctoni storici della zona: Negrara, Pontedarola, Saccola e Segreta, proposti insieme alla Corvina veronese per arrivare a creare vini inediti, sui primi cinque ettari vitati, passati poi a dieci. Originalità e potenza come punto di arrivo sfruttando al meglio terroir, prassi enologica, sistema agricolo. Il motto dei fratelli Finetto è roboante e dà perfettamente l’idea che sottende il loro stile: «Noi non siamo produttori, siamo creatori d’opere d’arte. Fare vini diversi, ma che rispecchiano la nostra personalità» (e scusate se è poco). Ed ecco concretizzarsi i loro sogni in un Amarone della Valpolicella Riserva chiamato «Hatteso», un Recioto battezzato «Hestremo» (è lo è per potenza e setosità di trama e di beva), un IGP denominato «Heletto» e infine la creazione del top detto «Hurlo», un vino a loro immagine e somiglianza, un nome che esprime la gioia, l’elevazione dell’animo verso l’irraggiungibile, la conquista del traguardo, la realizzazione del sogno e della passione. Le loro etichette sono il risultato di scelte estremamente selettive che nascono in cantina attraverso il lavoro attento e manuale dell’uomo per arrivare a realizzare vini estremi, espressioni del loro mondo interiore. I loro vini sono l’insieme di tanti grandi e piccoli particolari, partendo dai legni della barricaia provenienti dalla Spagna, ai tappi selezionati attentamente da un solo fornitore, alla numerazione delle bottiglie accompagnate da un certificato di autenticità. Tornando all«Hurlo» è un vino così ben descritto dal suo nome che è quasi superfluo commentarne la parte organolettica tanto è tanto, tanto è dichiarato nei suoi aromi profondi e scuri che si ritrovano intatti in una bocca esplosiva.