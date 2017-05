Le cantine Garrone, ultimo baluardo

Siamo nella parte più a Nord dell’Alto Piemonte, esattamente a Oira, un piccolo borgo della Val d’Ossola, un luogo immerso nel verde sempre esposto al sole, dove la vegetazione è rigogliosa. Qui si coltiva il Nebbiolo o meglio il Prünent, un clone antico locale che arricchisce il vasto panorama genetico del nobile vitigno piemontese.

Fin dal 1920 è la famiglia Garrone a custodire i segreti della produzione vitivinicola di questo territorio inatteso e sconosciuto ai più e oggi la quarta generazione vede alla guida delle Cantine Garrone, Matteo e Marco che mantengono fede alla tradizione familiare e creano piccoli capolavori espressione di un terroir la cui produzione di vino è documentata dal 1309.

Vinificano il Prünent in purezza, con uve provenienti da piante centenarie a piede franco, senza mai esasperare le macerazioni sulle bucce proprio per conservare l’unicità e l’eleganza che caratterizzano le produzioni a queste latitudini e lo lasciano poi riposare in botti di rovere per almeno 12 mesi. Un multiforme mosaico fatto di piccoli vigneti sparsi su terrazzamenti impervi è il luogo da cui le Cantine Garrone raccolgono il frutto del lavoro di un gruppo di coraggiosi viticoltori aderenti all’Associazione Produttori Agricoli Ossolani.

Il vino che se ne ottiene è un vino carico di storia e di identità, un vino di montagna dal corpo esile ma dal carattere importante, spigoloso ma raffinato: il profilo è complesso, rivela note di erbe officinali e balsamiche che si integrano a piacevoli note di genziana, il sorso è caratterizzato dalla presenza di un tannino sottile e setoso e da un acidità gustosa. Il Prünent e gli altri vitigni a bacca rossa sono la spina dorsale di questo territorio ed è quindi una sorpresa poter oggi finalmente assaggiare un vino macerato prodotto da uve bianche come la Vergera, storico e pressoché sconosciuto vitigno locale.

Marco e Matteo lo definiscono un esperimento nato però dalla volontà di continuare a produrre quel vino «arancione», frutto ed orgoglio delle poche vigne dello zio Remo. «M2» è il suo nome, sigla che indica la barrique in cui ha trascorso più di un anno e le 300 bottiglie prodotte saranno pronte per essere vendute entro quest’estate. Un assaggio in anteprima dimostra la sua anima montana caratterizzata da una certa morbidezza, un vino che ha però ancora bisogno di tempo per evolvere in bottiglia.