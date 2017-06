«Vigna del Parroco», a Casale Monferrato un vino ritrovato

Nel panorama enoico italiano tante sono ancora le perle nascoste di vitigni autoctoni dimenticati che in questi ultimi decenni sono tornati alla ribalta per amore e volontà di piccoli vignaioli disposti a «metterci cuore e anima» per produrre piccolissime quantità di bottiglie soprattutto per soddisfazione personale. Come nel caso del Ruché un vitigno la cui storia risale al Medioevo sulle colline del Monferrato e più precisamente a Castagnole per opera di Don Giacomo Cauda, un sacerdote di campagna molto speciale, instancabile e anticonformista, che grazie alla sua «Vigna del Parroco» lo ha riportato alla luce decretandone il successo. La sua costanza è stata premiata con un vino dal profumo inconfondibile, ricco ed elegante, un grande vino, personalizzando l’etichetta con «Ruché del Parroco», ovvero un angelo con le ali aperte. A scoprire le potenzialità del Ruché è stato il grande Luigi Veronelli, citandolo nel 1960 sul catalogo Bolaffi, anticipato nel 1986 nel «Catalogo dei Vini d’Italia», lo stesso anno in cui Aleramo d’Abazia, pseudonimo di Paolo Massobrio, scriveva del Ruché sulla rivista «Vini» in questi termini: «Una perla rimasta nascosta dagli antichi “infernott” (cantinette) dei saggi viticoltori del Monferrato», seguitando: «si è cominciato a parlare di questo magnifico vino che, per eleganza e finezza, si situa al fianco dei più nobili vini di questa terra». Il risultato è un costante aumento in questi ultimi anni di superficie vitata (10 ettari nel 1988, 136 nel 2016) con 35 aziende coinvolte per 700.000 bottiglie prodotte. La capostipite Vigna del Parroco oggi è passata di mano ad un giovane vignaiolo di Castagnole Monferrato, Luca Ferraris, con l’intento di portare in auge l’unico Cru presente nel Monferrato e riconosciuto del Ministero, il Ruché, denominato anche «il piccolo Barolo del Monferrato» per dare lustro a un vitigno antico molto apprezzato non solo a livello nazionale ma anche mondiale. La sua presentazione al Vinitaly 2017 con il racconto di Luca Ferraris sulla storia del piccolo sacerdote di Castagnole ha conquistato il pubblico, portando avanti il progetto di farne la bandiera del Ruché nel mondo conservandone l’etichetta di un tempo e portando in alto un vino rappresentativo del territorio e di tutta la sua storia. Un vino fine ed elegante che sembra volare via sorso dopo sorso.