La ricetta - Rotolini di farro con piselli al profumo di zafferano

Lo zafferano è una pianta erbacea originaria dell’Asia minore appartenente alla famiglia delle Iridacee il cui nome scientifico è «Crocus sativus».

In Grecia era uso profumare i guanciali con zafferano prima di andare a dormire, o veniva utilizzato per colorare i veli delle spose ed i sacerdoti vi profumavano i templi in occasione delle cerimonie religiose. Attorno all’anno mille furono gli Arabi che ne reintrodussero in Europa la coltivazione attraverso la Spagna. Allo zafferano è dedicata la "copertina" di Gusto Light, l'appuntamento del mercoledì sulla Gazzetta con consigli, curiosità e ricette dal mondo "green". Ecco una delle proposte a tema di Silvia Strozzi.

ROTOLINO DI FARRO CON PISELLI AL PROFUMO DI ZAFFERANO

PER L’IMPASTO

2 uova

100 g di farina farro; 100 g di farina tipo 2

½ litro di latte; sale e pepe bianco

PER IL RIPIENO

1 scalogno

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

350 g di piselli freschi

1 cucchiaino di zafferano in polvere

1 dl di brodo vegetale o acqua calda

2 cucchiai di panna vegetale; sale e pepe

60 g di formaggio a pasta dura stagionato

PREPARAZIONE

In una terrina preparate l’impasto mescolando le uova con il latte e versando a poco a poco le due farine setacciate. Aggiustate quindi di sale e pepe e lasciate riposare per 20 minuti. Passate poi il composto al colino in modo da eliminare eventuali grumi presenti nell’impasto. Tritate lo scalogno, mettetelo in padella con due cucchiai di olio, aggiungete i piselli e copriteli poi con il brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco lento per 15 minuti. A cottura ultimata unite lo zafferano e passateli al mixer con la panna. La consistenza della crema di piselli dovrà risultare piuttosto densa. Componete le creps mettendo un mestolino del composto a base di uova in una padella antiaderente calda e unta di olio extravergine di oliva. Prendete le creps raffreddate, riempite con un cucchiaio di composto di piselli, spalmandolo bene sulla creps e avvolgetela. Mettete tutte le creps in una pirofila che possa andare in forno e coprite con un foglio di alluminio. Fate scaldare le creps in forno a 200° per 5 minuti. Tagliate le crepes a tronchetti e serviteli con il formaggio grattugiato.

Difficoltà 3 - Tempo 60 min più riposo