Il Montiano di Falesco, un Merlot cremoso di beva piacevole

Sorge sulla cima della collina a Sud di Orvieto, circondata dalle vigne, la moderna e funzionale cantina di Falesco, vanto della grande famiglia Cotarella, tra i più famosi enologi italiani che qui direttamente possono “disegnare” per se stessi quello che fanno per tanti altri produttori di successo. Oltre 250 ettari vitati a Merlot, Cabernet, Sangiovese, Verdicchio e Vermentino.

Per dare una dimensione cronologica a questo progetto facciamo un salto nel Lazio a ritroso nel tempo, siamo nel 1979, quando vede la luce la prima cantina dell’azienda Vinicola Falesco dei Fratelli Riccardo e Renzo Cotarella, nel comprensorio tra Montefiascone e il lago di Bolsena, provincia di Viterbo. Un territorio di origine vulcanica ideale per recuperare e valorizzare i vitigni autoctoni di Roscetto, Aleatico e Trebbiano unitamente a varietà internazionali. Entrambi i territori hanno evidenziato la versatilità enoica già dall’antichità come dimostrato dalle numerose testimonianze nella produzione di grandi vini per il papato e le classi nobiliari del tempo. Solo dieci anni dopo, 1989, nasce Poggio dei Gelsi per il recupero di un terroir altamente vocato alla selezione di un grande vino bianco, ”Est Est Est”. La filosofia dell’azienda si è sempre basata sulla ricerca dei vitigni antichi pur nell’impegno costante di realizzare grandi vini rossi come la prima annata di Montiano nel 1993, un Merlot prestigioso con una impronta di grande appeal, ricco, elegante, profumato, concentrato, strutturato che lo rende fra i più apprezzati Merlot italiani.

Ora apriamo una parentesi sul vitigno Merlot a bacca rossa, il cui nome non poteva essere che: “molto gustato dai merli”. Suo territorio d’elezione la Francia, la zona di Bordeaux, che lo predilige per quel suo carattere morbido, compiacente e con una grande capacità di adattamento. Tanto da essere esportato in Italia in diversi territori come Friuli Venezia Giulia, Toscana, capaci di valorizzarlo al massimo con ottimi risultati.

Un vino fruttato con esubero di piccoli frutti rossi e neri, prugne, ciliegie ed erbe balsamiche. In bocca è rotondo, morbido, cremoso con richiami olfattivi e una grande piacevolezza di beva. E proprio questo è il fedele ritratto del Montiano che nella sua storia se da un lato ha seguito i costumi del tempo (passando dalla timbrica tipicità a un’evoluzione più massiva e potente per arrivare alla versione attuale più elegante) dall’altro ha sempre fatto emergere un varietale tra i più definiti.