Sapori mediterranei: involtini di burrata

Olive nere sode e lucide, sapidi capperi di Pantelleria, succosi pomodorini Pachino e uno stagionato pecorino sono questi i sapori mediterranei che troverete in questi involtini che oggi proponiamo ai nostri lettori. Per assaporarli al meglio non dimenticate di portare in tavola delle fragranti pagnotte di pane: qui la scarpetta è d’obbligo.

INGREDIENTI

gr 40 olive nere denocciolate

1 spicchio d’aglio

gr 40 capperi

gr 80 pomodorini Pachino

2 filetti di acciughe

gr 160 burrata

gr 40 pomodori secchi

8 fette di roast beef

olio extravergine

sale

pepe

PER LA COPERTURA:

gr 30 farina

gr 30 pane grattugiato

gr 50 pecorino grattugiato

sale

pepe

olio

COSTO DEL PIATTO: 10

PREPARAZIONE

Tritiamo finemente le olive, i capperi, i pomodorini, l’aglio, le acciughe, i pomodori secchi e la burrata, distribuiamo il composto sulle 8 fette di roast beef cotto al sangue, formiamo gli involtini che metteremo in una teglia e condiremo con l’olio, il sale e il pepe. Impastiamo con la punta delle dita la farina, il pangrattato, il pecorino grattugiato, sale, pepe e l’olio necessario per ottenere un composto di briciole che spargeremo sugli involtini. Inforniamo a 180° per 15 minuti.