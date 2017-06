Budino di due colori

INGREDIENTI

gr 500 panna

gr 400 fragole

gr 220 zucchero

gr 24 colla di pesce in fogli

dl 2,5 latte

1 bustina vanillina

liquore Alchermes



Costo del piatto: 17

PREPARAZIONE

Portiamo a bollore 1 dl di latte con dentro gr 100 di zucchero. In una ciotola di acqua fredda ammolliamo 8 gr di colla di pesce che andremo ad aggiungere, ben strizzata, al latte bollente. Mescoliamo energicamente. Aggiungiamo le fragole lavate e frullate e metà bicchierino di Alchermes. Versiamo il tutto in uno stampo sagomato e teniamo in frigorifero per 2 ore. Portiamo alla soglia del bollore la panna con dl 1,5 di latte e gr 120 di zucchero. Vi sciogliamo gr 16 di colla di pesce che avremo ammollato in acqua fredda; per ultimo la vanillina. Lasciamo intiepidire e versiamo il composto sul budino di fragole già rassodato. Facciamo riposare il budino in freezer per almeno 2 ore.