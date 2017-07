«Fattoria Zerbina», cinquant'anni di successi enoici

Con l’ultima vendemmia 2016 la Fattoria Zerbina ha festeggiato il cinquantenario della sua nascita. Era il 1966 quando Vincenzo Geminiani ha acquistato alcuni terreni a Marzeno sui colli romagnoli, vicino a Faenza, impiantando vigne e iniziando l’attività vitivinicola. Venti anni dopo la nipote Cristina Geminiani, fresca di Laurea in Agraria, ha preso in mano le redini dell’azienda e attraverso un certosino lavoro di trasformazione è riuscita a renderla più efficiente arrivando ad una produzione enoica di alta gamma diventando in breve tempo motore trainante e punto di riferimento di tutta la viticolture romagnola. Cristina Geminiani ha iniziato dalla vigna con la forma di allevamento di Sangiovese ad alberello sulle colline a 250 metri di altitudine, mentre nell’area più a valle e pianeggiante ha impiantato viti di Albana a pergola in quanto più facilmente esposte alla botrytis, il tutto accompagnato da un’estrema cura, passione e rigore in vigna e in cantina, ottenendo vini moderni, articolati, straordinariamente affidabili. Questa formula di nuovi impianti ha ottenuto da subito risultati eclatanti tanto da divenire nel tempo un’azienda di eccellenza a livello nazionale nella produzione di sangiovese di alta qualità e di Albana. E proprio l’Albana mette d’accordo critici, guide e premi. La sua storia parte da tempi lontani, infatti, la leggenda racconta di quando la figlia dell’imperatore Teodosio il Grande, Gallia Placidia, di passaggio nell’entroterra romagnolo in un piccolo borgo, le fu offerto in un rustico boccale di terracotta del vino passito e ne rimase talmente entusiasta da esclamare: «Non di così rozzo calice sei degno, o vino, ma di berti in oro», da allora alla corte di Ravenna veniva servito solo in coppe d’oro e da quel giorno lo stesso paesino prese il nome di Bertinoro. Ma anche altri personaggi famosi se ne deliziarono come Federico Barbarossa al quale piacque talmente tanto da esagerarne spesso le bevute finendo con solenni sbornie. E brindiamo alla storia di questo vino con la prova d’autore della Zerbina prodotta con continuità (rispetto al must Scacco Matto – vino monumentale - che nasce solo in annate ad hoc per via della muffa nobile) nella versione Passita Arrocco dai piacevolissimi e ricchi richiami esotici (ananas, zenzero) innervati da cenni balsamici e agrumati (arancia in primis). In bocca una dolcezza equilibrata e mai stucchevole.