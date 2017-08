Hofstatter, dal 1907 una storia enoica di grande qualità

U Indimenticabile film per gli amanti del vino Sideways – In viaggio con Jack, così come indimenticabile è stato l’affresco dato al pinot nero del protagonista del film Miles Raymond (l’attore Paul Giamatti): “Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E, insomma... non è una forza come il Cabernet che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E... e solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così. Solo chi si prende davvero il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo... oh, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta.” Ovviamente quando ci si riferisce a questo vitigno si pensa alla Borgogna ma con questo a volte si sottovalutano espressioni mitteleuropee di grande valore ma anche qualche espressione italiana di livello. Voliamo col pensiero all’Alto Adige e ci imbattiamo nella lunga storia della cantina Hofstatter. Una cantina datata 1907 locata nel territorio di Tramin Termeno, paese dal quale nasce il rinomato vitigno Gewürztraminer nella Valle dell’Adige. La locanda “Schwarzer Adler” (Aquila Nera) situata nella regia stazione di posta a quei tempi era gestita da Maria Hofstatter mentre il marito Josef iniziava la produzione di vino. Arriviamo al 1942 quando Konrad Oberhofer ne assunse la guida insieme alla consorte Luise, nipote di Maria Hofstatter. Si deve a Konrad se in Alto Adige si iniziò a separare le uve al momento della vendemmia e della vinificazione permettendo così di dare al vino il nome del podere. Nel 1959 la figlia di Konrad, Sieglinde, si sposò con Paolo Foradori, un possidente di vigneti del versante orientale della Val d’Adige. Così per la prima volta si ebbero vigneti esposti ad Est e ad Ovest con microclimi molto diversi. E si deve a Paolo Foradori, ora a Martin, se si iniziò a vinificare il Pinot Nero in purezza, valorizzando il singolo vigneto e permettendo la classificazione per gli specifici terroir, come indica la Borgogna. E d’impatto borgognone è il Ludwig Barth Von Barhenau Vigna Roccolo: un cru in zona Mazon (mitica per Pinot nero sudtirolese) nel quale crescono vigne decennali e danno al vino netti profumi di fiori e frutti rossi in cui la barrique cede toni vanigliati precisi che non ne compromettono certo una beva elegante, raffinata e di buon allungo. Burgundy style.