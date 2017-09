Bonarda Frizzante Campo del Monte 2016: «dolce-amaro» perfetto

Rovescala è un antico borgo millenario ai confini tra Pavia e Piacenza rappresentativo di un vitigno, la croatina a bacca nera, che dà un vino conosciuto come Bonarda d’Oltrepò Pavese. Territorio da sempre vocato alla viticoltura, la Valle del Versa dimostra questa sua versatilità enoica con documentazioni storiche, vedi un atto notarile datato 1192 che prevedeva una permuta di opere saldate in vino in cambio del denaro, spostandoci al 1576 troviamo un elenco di viticoltori e di vini prodotti a Rovescala. Le prime descrizioni ufficiali le reperiamo verso la metà dell’Ottocento nel “Bollettino Ampleografico”. Il croatina dell’Oltrepò pavese prende il nome di Bonarda, da non confondersi con altre Bonarda a base di altri vitigni, detenendo senza dubbio la superficie vitata più ampia nell’area Pavese. Il grappolo è grande, compatto, conico, alato. L’acino è medio, di forma sferica o sferoidale; la buccia è pruinosa, spessa e consistente di colore turchino. Matura tra fine settembre e primi di ottobre. Vinificato in purezza la Bonarda è un vino di colore rosso rubino carico con profumi fruttati e floreali, e un sorso secco o amabile, pieno, asciutto, fresco, leggermente sapido nelle versioni vivace o frizzante. A Rovescala l’azienda vitivinicola dei Fratelli Agnes (Sergio e Cristiano), rappresenta una realtà dell’eccellenza di questo territorio nella produzione di Bonarda, senza dimenticare altre varietà autoctone di famiglia, alcune d’età centenaria. Attenti al rispetto ambientale da generazioni si dedicano alla selezione delle uve migliori in vigna per ottenere vini di personalità attraverso un lavoro in cantina legata alla tradizione. Il portfolio delle etichette prodotte contempla vini in versione “immediata” molto semplice per una bevibilità di grande piacevolezza. Interessante l’affinamento di alcune fra le migliori bottiglie della gamma della casa che avviene nel “Trabuccherio”, un locale-cantina sotterraneo, simile ad un antro, che consente condizioni di temperatura costante, oscurità assoluta per accompagnare il vino ad una maturazione ottimale. Noi abbiamo scelto la Bonarda Frizzante Campo del Monte 2016: un vino dal bouquet nel quale i tipici e varietali effluvi di polpa di frutti rossi (fragola, mora, lamponi) sono rinvigoriti da suadenti note spaziate, balsamiche e ammandorlate; il palato vive di sensazioni morbide, rotonde e accattivanti ma mai appesantite in un mirabile equilibrio dolce-amaro.