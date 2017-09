Il «Quinque» di Uberti, chardonnay in purezza unico e scintillante

Amata da tanti, anche se non da tutti la Franciacorta da anni è diventata un punto di rifermento spumantistico, e anche il fatto che le sue bolle abbiamo preso il nome del territorio dopo le tante insistenze del Consorzio a riguardo, occorre dire che è già questo un grande successo.

Questo territorio è delimitato tra il lago d’Iseo e Brescia e prende il nome di Franzacurta dai monaci cluniacensi che permisero per primi il libero scambio commerciale, le Corti Franche ovvero «corti monastiche» e «franche» in quanto erano esenti dal pagare tributi ai vescovi, come documentato negli Statuti del comune di Brescia, datato 1277.

In questi ultimi anni si è assistito a un consolidamento del marchio e delle aziende, sia quelle leader che quelle emergenti. Tra le prime, leader sì ma operose e silenziose a Erbusco troviamo gli Uberti, la cui dinastia vitivinicola risale al 1793 ma dobbiamo arrivare al 1980 per vedere all’opera Giovanni Agostino ed Eleonora Uberti, oggi affiancati dalla nuova generazione, Silvia (enologa) e Francesca (commerciale) che dai loro 9 ettari vitati sono passati a 25 esposti in aree pregiate e in splendida posizione per la produzione di vini che si segnalano per un personalità unica, e il termine in questo senso non è quello spesso e volentieri abusato.

Tutto ciò partendo da un suolo drenante e sassoso e dall’input della famiglia Uberti volto a una coltivazione biologica nel maggior rispetto del territorio, dell’ambiente e dell’uomo. Stesso principio adottato in cantina attraverso un uso appropriato nell’utilizzo di procedimenti legati alla tradizione senza l’ausilio di diserbanti e concimi chimici. Tutto ciò consente di ottenere vini intensi, carichi, articolati, di assoluto appeal come dimostrato in tutta la gamma delle sue etichette Comarì del Salem (Extrabrut) e Sublimis (Dosaggio zero) ovviamente in prima battuta. Ma davvero di classe scintillante il Quinque (Extrabrut).

Uno Chardonnay in purezza, venduto solo in Magnum (prima edizione circa 2500 esemplari) prodotto con una rigorosa selezione manuale di uve seguita da una pressatura delicata. Il mosto delle singole vendemmia avviene in piccoli tini di rovere naturale esenti dal qualsiasi contaminazioni di note speziate e tostate.

Ogni singola vendemmia rimane sulla sua feccia nobile per sei mesi per essere poi trasferita in un tino che contiene l’assemblaggio delle cinque annate. L’imbottigliamento avviene in primavera e dopo un lungo periodo (dai 60 ai 72 mesi) a contatto con i propri lieviti.

Il risultato è sontuoso: complesso e profondo con un sorso ampio, lungo, deciso dall’acidità sferzante che attornia materia polputa.